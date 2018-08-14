Adana Demirspor Volkan Şen ile temasta
Mavi-lacivertliler, 22. transferi için geri sayıma geçti. Volkan Şen ile her konuda anlaşan Adana Demirspor’da imzaların atılması artık an meselesi
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Volkan Şen'in sarı-lacivertlilerden ayrılırken ödemesi gereken 1 milyon euro'nun 350 binini ödediği, kalan parayı da Adana Demirspor'un karşılamasını istediği kaydedildi. Fenerbahçe ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden mavi-lacivertlilerin kısa süre içinde tecrübeli oyuncuya imza attıracağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor forması giyen milli futbolcu, ikinci devrede ise Konyaspor'a gitmişti. Başarılı oyuncu, yeşilbeyazlılarla çıktığı çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Adana Demirspor Volkan Şen ile temasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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