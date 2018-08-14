Adana Demirspor Volkan Şen ile temasta – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ile temasta

    Adana Demirspor Volkan Şen ile temasta

    Mavi-lacivertliler, 22. transferi için geri sayıma geçti. ile her konuda anlaşan ’da imzaların atılması artık an meselesi

    Tam 21 takviye ile yeni sezona giren ve ilk haftadan Kardemir Karabükspor galibiyetiyle ayrılan Adana Demirspor'da transfer bitmedi. Mavi-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Volkan Şen'e de imza attırmak için geri sayıma geçti. 31 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan , bu kez Fenerbahçe ile pazarlıklara devam ediyor. Yönetim, yıldız oyuncunun eski kulübü Fenerbahçe'yle yollarını ayırdığı dönemde yaptığı anlaşma gereği ödemesi gereken 650 bin euro için pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    'in sarı-lacivertlilerden ayrılırken ödemesi gereken 1 milyon euro'nun 350 binini ödediği, kalan parayı da Adana Demirspor'un karşılamasını istediği kaydedildi. Fenerbahçe ile görüşmelerde önemli mesafe kat eden mavi-lacivertlilerin kısa süre içinde tecrübeli oyuncuya imza attıracağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor forması giyen milli futbolcu, ikinci devrede ise Konyaspor'a gitmişti. Başarılı oyuncu, yeşilbeyazlılarla çıktığı çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
    1. 14.8.2018
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