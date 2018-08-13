"Maalesef zemin iyi oyuna izin vermedi"

Sözeri, Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Hatayspor maçına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasının her zaman zor olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Bu ligin yeni takımı Hatayspor, iştahlı bir oyuncu grubuyla oynadı. Zeminle alakalı iki takımın da maçtan sonra serzenişleri oldu. Pas trafiğini ve oyunu daha iyi yönetmek için iyi bir zemine ihtiyaç var. Bu olmuyor ise yapacak bir şey yok. Ona göre de oyun planı hazırlayacağız." diye konuştu.

Erkan Sözeri, karşılaşmada, futbol açısından çok tatmin edici olmasa da genelde istekli, arzulu ve Süper Lig'i hedefleyen bir Gençlerbirliği olduğunun altını çizerek, "Ritmimiz yükseldikçe ve iyi sonuçlar geldikçe, iştahımız artacak. Hedefimiz, milli maç arasına başarabiliyorsak kayıp yaşamadan ya da en az kayıpla girmek. Milli maç arasından sonra fiziksel ve form durumu olarak daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. Güzel bir galibiyet elde ettik, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.