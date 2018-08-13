Giresun’dan 3’lük
Çotanak, TFF’ye borcundan dolayı yeni transferlerine lisans alamayan alt yapı ağırlıklı Eskişehirspor’u Muhammed, Landel ve Dauda’yla geçti
SPOR Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferlerine lisans alamayan Eskişehirspor karşısında zorlanmadı. Yeşil-beyazlılar 22'de Muhammed'le öne geçti. Üç dakika sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mehmet Feyzi, beraberliği getirdi: 1-1. Aynı oyuncu 31'de 2. sarıdan atıldı ve Es-Es'i 10 kişi bıraktı. Landel, 35'te Giresun'u tekrar üstünlüğe taşına golün altına imza attı. Dauda, 71'de Çotanak'ın 3 gollü zaferini ilan eden isim oldu.
- 13.8.2018
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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