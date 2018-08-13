Giresun’dan 3’lük – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Giresun’dan 3’lük

    Giresun’dan 3’lük

    Çotanak, ’ye borcundan dolayı yeni transferlerine lisans alamayan alt yapı ağırlıklı ’u Muhammed, Landel ve Dauda’yla geçti

    SPOR Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferlerine lisans alamayan karşısında zorlanmadı. Yeşil-beyazlılar 22'de Muhammed'le öne geçti. Üç dakika sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mehmet Feyzi, beraberliği getirdi: 1-1. Aynı oyuncu 31'de 2. sarıdan atıldı ve Es-Es'i 10 kişi bıraktı. Landel, 35'te Giresun'u tekrar üstünlüğe taşına golün altına imza attı. Dauda, 71'de Çotanak'ın 3 gollü zaferini ilan eden isim oldu.

    1. 13.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresun’dan 3’lük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN