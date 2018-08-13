Giresun’dan 3’lük

SPOR Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, mali sıkıntıları nedeniyle yeni transferlerine lisans alamayan Eskişehirspor karşısında zorlanmadı. Yeşil-beyazlılar 22'de Muhammed'le öne geçti. Üç dakika sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mehmet Feyzi, beraberliği getirdi: 1-1. Aynı oyuncu 31'de 2. sarıdan atıldı ve Es-Es'i 10 kişi bıraktı. Landel, 35'te Giresun'u tekrar üstünlüğe taşına golün altına imza attı. Dauda, 71'de Çotanak'ın 3 gollü zaferini ilan eden isim oldu.