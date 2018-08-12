Kardeş payı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Kardeş payı

    Kardeş payı

    Ligin ilk haftasında ile puanları paylaştılar. Gakgoşlar, Mehmet’le öne geçerken, ev sahibi Renan ile 1 puan aldı

    1. Lig'de Anadolu'nun iki güçlü ekibinden ile , 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk devrenin başında deplasman ekibi Elazığspor, topa sahip olarak rakip üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Yapılan karşılıklı zayıf ataklar netice vermeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Deplasman ekibi 65'te Mehmet Yiğit'in golüyle Adanaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Adanaspor hızlı sonuç aldı ve 77'de Renan Dinis'in golüyle eşitliği sağladı. Başka gol sesi çıkmayınca iki köklü ekip 1'er puan aldı.

    İLK KARŞILAŞMADA 'BAŞKAN İSTİFA!'
    Karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdükle birlikte Kapalı Maraton tribünündebulunan Adanasporlu taraftarlar, yan taraftaki protokolde oturan başkan 'e ", istifa" ve "Bayram Akgül'ü istemiyoruz" diye sloğan atınca gerginlik yaşandı.

    ARIN: BU KADAR OLMAZ!
    Adana'nın hocası Eyüp Arın maç sonunda isyan etti. Arın, henüz ligin ilk haftası olmasına rağmen taraftarların tepkisine anlam veremediğini dile getirerek, "Taraftardan destek beklerken yönetime tepki gösteriliyor. Başarı için destek şart" diye konuştu.

    1. 12.8.2018
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