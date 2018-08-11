ADAMA BA Çotanaklar’da – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ADAMA BA Çotanaklar’da

    ADAMA BA Çotanaklar’da
    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Gazişehir forması giyen Adama Ba'yı renklerine bağladı. Moritanyalı sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon 14 karşılaşmada görev yapan Ba, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, daha önce Ligi'nde Bastia, Brest, Niort ve Auxerre formalarını da giymişti. Öte yandan, altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Alperen Aydın ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.
    1. 11.8.2018
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