3 puan Demirspor’un – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    3 puan Demirspor’un

    3 puan Demirspor’un

    Yeni transferlerine lisans çıkaramadığı için alt yapıdan takviye ile maça çıkan ’u deplasmanda tek golle geçip lige 3 puanla başladı

    SPOR Toto 1. Lig'de sezonun ilk maçında 'u ağırlayan , evinde haftayı puansız kapadı: 0-1. Tam 16 yapmasına rağmen borcu nedeniyle bu futbolculara lisans çıkaramayan , 3 as oyuncusunun yanına alt yapıdan 16 takviye yaparak maça çıktı. Demirspor, Galip Güzel'in golüyle 3 puanın sahibi oldu.

    Ekonomoki sıkıntı içindeki Karabükspor, alt yapı oyuncularıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a mağlup oldu.
    1. 11.8.2018
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