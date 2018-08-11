3 puan Demirspor’un
Yeni transferlerine lisans çıkaramadığı için alt yapıdan takviye ile maça çıkan Karabükspor’u deplasmanda tek golle geçip lige 3 puanla başladı
Ekonomoki sıkıntı içindeki Karabükspor, alt yapı oyuncularıyla çıktığı maçta Adana Demirspor'a mağlup oldu.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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