Siirt’te 3 bin 400 sporcuya forma dağıtıldı
Siirt Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri bünyesinde açılan yaz spor okullarında eğitim gören 3 bin 400 sporcuya forma yardımında bulunuldu.
Kapalı spor salonunda düzenlenen programa Siirt Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olgaç, öğrenciler ve aileleri katıldı. Belediyenin en büyük projesinin sağlıklı ve eğitimli çocuklar yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Taşkın, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taşkın, "Siirt'te sporla uğraşan, yaz kurslarına giden, gerek belediyemizin kurslarına, gerekse gençlik spor bakanlığının yaz kurslarına giden 3 bin 400 genç sporcumuza, yaşları muhtelif öğrencilerimize bu gün forma takımı dağıttık.
İnşallah gelecekte biz onlara her zaman elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerine ayni, nakdi yardımlarla ve bu kardeşlerimizin hem maddi hem manevi yardımlarla sporcu yetiştirmek adına bizde ülkemize bir nebze katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah onlar geleceğe en güzel şekilde hem vücut sağlıklarıyla hem zihinleriyle hem güçlü psikolojileriyle ülkemizi ileriye götürecekler. Onların gözündeki heyecanı görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm gençlerimizin ailelerine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gençlerimiz en az bir spor dalıyla ilgilensinler. Biz de bunu istiyoruz. Bu projelerimiz devam edecek" dedi.
- 10.8.2018 10:59
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
Siirt’te 3 bin 400 sporcuya forma dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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