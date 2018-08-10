Serdar Deliktaş Altınordu'da!
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Altınordu'da!

    <a href="/index/serdar-deliktas?id=1ff8126c-fb55-402f-a4b4-e54de1d3442b" class="" rel="tag">Serdar Deliktaş</a> Altınordu'da!

    1.Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosunu transferi ile güçlendirdi.

    Transfer döneminde Kerim Avcı, Mirkan, Erdoğan, Barış gibi isimlerin ayrıldığı hücum hattını takviye etmeye çalışan 1'inci Lig ekibi Altınordu, Kemal Rüzgar ve 'dan sonra Gazişehir Gaziantep'ten golcü 'ı da kadrosuna kattı.

    SERDAR DELİKTAŞ KİMDİR?

    Futbola Kahramanmaraşspor'da başlayan, sırasıyla Gaskispor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor, Osmanlıspor ve formaları giydikten sonra yine Gazişehir'e dönen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 302 maça çıktı. 'de 40, 1.Lig'de 191, 2. Lig'de 81 kez yeşil çime ayak basan , 76 gol attı.

    "HEDEF SÜPER LİG!"


    Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün çok fraklı bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynarken, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırmak önek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden 'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


    1. 10.8.2018 13:02
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