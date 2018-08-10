Serdar Deliktaş Altınordu'da!
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosunu Serdar Deliktaş transferi ile güçlendirdi.
Transfer döneminde Kerim Avcı, Mirkan, Erdoğan, Barış gibi isimlerin ayrıldığı hücum hattını takviye etmeye çalışan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, Kemal Rüzgar ve Sefa Yılmaz'dan sonra Gazişehir Gaziantep'ten golcü Serdar Deliktaş'ı da kadrosuna kattı.
SERDAR DELİKTAŞ KİMDİR?
Futbola Kahramanmaraşspor'da başlayan, sırasıyla Gaskispor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor formaları giydikten sonra yine Gazişehir'e dönen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 302 maça çıktı. Süper Lig'de 40, 1.Lig'de 191, 2. Lig'de 81 kez yeşil çime ayak basan Serdar Deliktaş, 76 gol attı.
"HEDEF SÜPER LİG!"
Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün çok fraklı bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynarken, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırmak önek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2018 13:02
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 5
Yorum
savaşan kartal kaleci tolga,negredo,love,pektemek e tşk edilip gönderilmeli.hepsi kaliteli olacak şekilde 2 kaleci 2 santrafor 1 de 10 numara alınması şart
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 1
Yorum
erhard ancak onu alırsınız zaten aziz yönetiminden farkınız yok. comolli berke ferdi için mi geldi. oyuncu pazarlayamayacaksa neden maaş alıyor
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Kara Kartal’a jest
Toplam 1
Yorum
bjk advers Başakşehir deki centilmenliğe inceliğe bakar mısınız ! Çok güzel bir davranış ve jest ! Düşünce böyle güzellikler oluyor demek ki !
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