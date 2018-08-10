Şampiyon olacağız – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız

    “Şampiyonluk için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve benim bundan şüphem yok Bu takımın şampiyon olacağına ve tekrardan ait olduğu ’e çıkacağına eminim.”

    SPOR Toto 1. Lig'in şampiyonluk favorisi 'nde Başkan Murat Cavcav, babası 'ın isminin verildiği geride kalan sezonda, Başkent ekibinin 'e veda etmesinin ardından ait oldukları yere döneceklerinden şüphesi olmadığının altını çizdi. Başkan Cavcav, "Kulübümüzün küme düşmesini tabii ki istemedik ama burada sadece 1-2 kişinin hatası yok. Eğer hata varsa, işin içindeki herkes sorumludur. Hatalardan ders çıkarmamız ve ileriye bakmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. BAŞKENT ekibinde teknik ekip ve futbolcu kadrosuna çok güvendiğini ifade eden Cavcav, "Takım şu anda tam bir kolej havasında. Birlik, beraberlik, arkadaşlık gayet güzel. Hocamız de takıma güveniyor. İnşallah Ankaralılara, seyircilerimize, camiamıza bir şampiyonluk armağan ederiz. En büyük arzumuz, hedefimiz bu. Şampiyon olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve benim bundan hiç şüphem yok. Bu takımın şampiyon olacağına ve tekrar ait olduğu 'e çıkacağına eminim" diye konuştu.
    1. 10.8.2018
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