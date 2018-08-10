Kardemir Karabükspor, altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor'u konuk eden Kardemir Karabükspor, 3 futbolcusu dışında sahaya altyapı oyuncularıyla çıktı.
Yeni sezonda 16 transfer yapan Kardemir Karabükspor, kulübün borcu nedeniyle bu futbolculara lisans çıkaramadı.
Adana Demirspor karşısında kırmızı-mavili ekibin ilk 11'inde, geçen sezon kadroda nadir şans bulan Ahmet Karadayı, Yusuf Akbulut ve Arif Bostancı'nın dışında altyapıdan profesyonel yapılan oyuncular forma giydi.
Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor karşısına şu 11'le çıktı:
Ferhat Yılmaz, Ahmet Karadayı, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, Yusuf Akbulut, Arif Bostancı, Berk Kervankıran.
- 10.8.2018 22:54
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