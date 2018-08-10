Kardemir Karabükspor, altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı

    <a href="/index/kardemir-karabukspor?id=11abcf39-9126-4e5f-ba2d-842a7ec38e0e" class="" rel="tag">Kardemir Karabükspor</a>, altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı

    1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında 'u konuk eden , 3 futbolcusu dışında sahaya altyapı oyuncularıyla çıktı.

    Yeni sezonda 16 transfer yapan , kulübün borcu nedeniyle bu futbolculara lisans çıkaramadı.

    karşısında kırmızı-mavili ekibin ilk 11'inde, geçen sezon kadroda nadir şans bulan , ve 'nın dışında altyapıdan profesyonel yapılan oyuncular forma giydi.

    , Demirspor karşısına şu 11'le çıktı:

    Ferhat Yılmaz, , Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Ali , Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, , , Berk Kervankıran.

    1. 10.8.2018 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , altyapı oyuncularıyla sahaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN