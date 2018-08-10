Spor Toto 1. Lig'in başarılı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Ermin Zec ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de 2017/18 sezonunu 60. puanla 3. sırada tamamlayan Güneydoğu ekibi, Play Off Finali'nde BB Erzurumspor'a penaltılarda 5-4'lük skor ile kaybederek Süper Lig'e çıkma fırsatını elinden kaçırmıştı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK!

Süper Lig'e çıkma yolunda bu sefer hata yapmak istemeyen Gazişehir Gaziantep kadrosunu, İstanbulspor'dan Kubilay Aktaş ve Yalçın Kılınç, Gençlerbirliği'nden Mahmut Bilir, Boluspor'dan Rydell Poepon, Femi Balogun, Bahadır Çiloğlu, Seifeddin Chabbi ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerle güçlendirdi.