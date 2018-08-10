Gazişehir Gaziantep Ermin Zec ile yolları ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'in başarılı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Ermin Zec ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'de 2017/18 sezonunu 60. puanla 3. sırada tamamlayan Güneydoğu ekibi, Play Off Finali'nde BB Erzurumspor'a penaltılarda 5-4'lük skor ile kaybederek Süper Lig'e çıkma fırsatını elinden kaçırmıştı.
HEDEF ŞAMPİYONLUK!
Süper Lig'e çıkma yolunda bu sefer hata yapmak istemeyen Gazişehir Gaziantep kadrosunu, İstanbulspor'dan Kubilay Aktaş ve Yalçın Kılınç, Gençlerbirliği'nden Mahmut Bilir, Boluspor'dan Rydell Poepon, Femi Balogun, Bahadır Çiloğlu, Seifeddin Chabbi ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerle güçlendirdi.
- 10.8.2018 13:24
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Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"
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Yorum
savaşan kartal değişecek bir şey yok orda da yenileceksiniz ama burda en az 3 atmalıydık size.
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Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum
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olay oynamak değil olay bedava oynamak hiç değil, yetenek sorunu
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 2
Yorum
yasasın artık basarılar gelir dirar aatif alper roman topal sener isla salih ozan ile
Gazişehir Gaziantep Ermin Zec ile yolları ayırdı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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