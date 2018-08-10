Gazişehir Gaziantep Ermin Zec ile yolları ayırdı. – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ile yolları ayırdı.

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a> <a href="/index/ermin-zec?id=1a921db1-a558-47ea-8d21-52a9811cc9de" class="" rel="tag">Ermin Zec</a> ile yolları ayırdı.

    1. Lig ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    1. Lig'in başarılı ekiplerinden , geçtiğimiz sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

    1. Lig'de 2017/18 sezonunu 60. puanla 3. sırada tamamlayan Güneydoğu ekibi, Play Off Finali'nde BB Erzurumspor'a penaltılarda 5-4'lük skor ile kaybederek 'e çıkma fırsatını elinden kaçırmıştı.

    HEDEF ŞAMPİYONLUK!

    'e çıkma yolunda bu sefer hata yapmak istemeyen kadrosunu, İstanbulspor'dan Kubilay Aktaş ve Yalçın Kılınç, Gençlerbirliği'nden Mahmut Bilir, Boluspor'dan Rydell Poepon, Femi Balogun, Bahadır Çiloğlu, Seifeddin Chabbi ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerle güçlendirdi.

    1. 10.8.2018 13:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile yolları ayırdı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN