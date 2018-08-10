Denizlispor’da sabır çağrısı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da sabır çağrısı

    Denizlispor’da sabır çağrısı
    SPOR Toto 1. Lig'de kurduğu iddialı kadroyla dikkatleri üzerine çeken 'da, Gazişehir maçı öncesi camiadan sabır istedi. Özköylü, "Başkanımız ve yönetimimiz büyük fedakarlıklarla transferleri yaptılar. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Ancak kimse endişelenmesin, iyi bir Denizlispor izlettireceğiz" diye söz verdi.
    1. 10.8.2018
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