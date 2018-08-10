Altınordu golcüsünü buldu
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    golcüsünü buldu

    Altınordu golcüsünü buldu

    1. Lig ekiplerinden , Gazişehir FK’dan santrfor ’ı renklerine bağladı.

    Yeni sezon öncesi forvet bölgesini Kemal Rüzgar ve ile güçlendiren , FK'dan 'ı da kadrosuna kattı. Kahramanmaraşspor'da başlayan, sırasıyla GASKİSPOR, Gazişehir Gaziantep FK, , ve formaları giydikten sonra yine Gazişehir'e dönen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde tam 302 maça çıktı. 'de 40, 1. Lig'de 191, 2. Lig'de 81 kez yeşil çime ayak basan Serdar Deliktaş, 76 gol attı.


    Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün çok farklı bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynarken, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırmak örnek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum" dedi.

    1. 10.8.2018 10:56
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