Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti

    Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti

    1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

    Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Yılmaz (Dk. 46 Cihan ), Can Sıkılmaz, , , , Toykan Topuz (Dk. 53 Fatih Kızılay), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Arif Bostancı (Dk. 65 Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut

    Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Kage (Dk. 69 Emre Nefiz), (Dk. 90+2 Murat Akın), Traore, (Dk. 82 ), Kosecki, Pote

    Gol: Dk. 26 Galip Güzel ()

    Sarı kartlar: Dk. 7 Abdullah Sezgin, Dk. 43 Berkay Yılmaz, Dk. 62 Berk Kervankıran, Dk. 80 Yusuf Akbulut (), Dk. 80 Galip Güzel, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+3 Emre Nefiz (Adana Demirspor)

    1. 11.8.2018 00:07
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