Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz (Dk. 46 Cihan Aydın), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Toykan Topuz (Dk. 53 Fatih Kızılay), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Arif Bostancı (Dk. 65 Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Mitrovic, Batuhan İşçiler, Kage (Dk. 69 Emre Nefiz), Galip Güzel (Dk. 90+2 Murat Akın), Traore, Murat Duruer (Dk. 82 Berk Yıldız), Kosecki, Pote
Gol: Dk. 26 Galip Güzel (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdullah Sezgin, Dk. 43 Berkay Yılmaz, Dk. 62 Berk Kervankıran, Dk. 80 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 80 Galip Güzel, Dk. 88 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+3 Emre Nefiz (Adana Demirspor)
- 11.8.2018 00:07
-
Fenerbahçe Slimani ile anlaştı! Islam Slimani kimdir?
Toplam 4
Yorum
GFB baros 0 gol ile geldi gol kralı oldu .
-
Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 22
Yorum
FB'Lİ Bitane anlayan adam çıktı. Diğer yorum yapanların FB'li olduğunu düşünmüyorum.
-
Beşiktaş Arsenal'den Ospina transferini bitirmek üzere! David Ospina kimdir?
Toplam 5
Yorum
Bahadır Gelsin artık ospina transfer süresi bitecek hâlâ gelemedi arkadaş tolgaya kalırsa kalemiz Beşiktaşlı taraftarlar olarak kanserden ölürüz
Adana Demirspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.