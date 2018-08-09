Gazişehir Gaziantep'te Özgürcan Özcan'la yollar ayrıldı
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'te 'la yollar ayrıldı

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a>'te <a href="/index/ozgurcan-ozcan?id=07c2af6a-519e-4fc5-94a2-fdb98aa27343" class="" rel="tag">Özgürcan Özcan</a>'la yollar ayrıldı

    1.Lig takımlarından 'te geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden golcü futbolcu ile yollar ayrıldı.

    Konu ile ilgili Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından ile yollarımız ayrılmıştır. Formamız altında gösterdiği başarı ve emeklerinden dolayı Özgürcan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


    Geçtiğimiz sezon forması ile ligde ve kupada toplam 33 maça çıkan , attığı 12 golle etkili bir performans göstermişti. Sezonun başlamasına günler kala Gazişehir'le yollarını sürpriz bir şekilde ayıran tecrübeli golcü, 1.Lig'in bir diğer ekibi 'la sözleşme imzaladı.

    1. 9.8.2018 09:42
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