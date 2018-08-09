Gazişehir Gaziantep'te Özgürcan Özcan'la yollar ayrıldı
Spor Toto 1.Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'te geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden golcü futbolcu Özgürcan Özcan ile yollar ayrıldı.
Konu ile ilgili Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Özgürcan Özcan ile yollarımız ayrılmıştır. Formamız altında gösterdiği başarı ve emeklerinden dolayı Özgürcan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması ile ligde ve kupada toplam 33 maça çıkan Özgürcan Özcan, attığı 12 golle etkili bir performans göstermişti. Sezonun başlamasına günler kala Gazişehir'le yollarını sürpriz bir şekilde ayıran tecrübeli golcü, Spor Toto 1.Lig'in bir diğer ekibi Boluspor'la sözleşme imzaladı.
- 9.8.2018 09:42
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Gazişehir Gaziantep'te Özgürcan Özcan'la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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