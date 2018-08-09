Erdal Öztürk Adana Demirspor'da
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Demirspor'da

    <a href="/index/erdal-ozturk?id=769ad082-f465-4531-819e-265861652db0" class="" rel="tag">Erdal Öztürk</a> <a href="/index/adana?id=32e6278e-abcf-4733-8d63-157c8b6a8584" class="" rel="tag">Adana</a> Demirspor'da

    1.Lig ekiplerinden Demirspor, ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu , , Hoffenheim ve genç takımlarında da formasını giydi.
    Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, çok değerli bir oyuncuyu kadrolarına katığını belirterek camiaya hayırlı olmasını temenni etti.
    1. 9.8.2018 15:38
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