Erdal Öztürk Adana Demirspor'da
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Erdal Öztürk ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, çok değerli bir oyuncuyu kadrolarına katığını belirterek camiaya hayırlı olmasını temenni etti.
- 9.8.2018 15:38
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
Erdal Öztürk Adana Demirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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