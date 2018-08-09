Demir gibi takım! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Demir gibi takım!

    Demir gibi takım!

    Demir, Beşiktaşlı Orkan’a da imza attırmaya hazırlanıyor.

    Süper Lig parolasıyla yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Kadrosuna 20 oyuncu katan mavi-lacivertliler, yeni bir yıldıza imza attırmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncusu Orkan Çınar için temaslarını sürdüren Demirsporlu yöneticiler, mutlu sona ulaştı. Adana Demirspor, genç yıldızı 1 yıllığına kiralama konusunda siyah-beyazlılarla büyük ölçüde anlaştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar, forma giydiği 11 resmi karşılaşmada bir kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 9.8.2018
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