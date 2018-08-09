Boluspor’da çifte imza – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’da çifte imza

    <a href="/index/boluspor?id=4724b60c-2450-4c83-ba34-a84a5696b976" class="" rel="tag">Boluspor</a>’da çifte imza
    İddialı bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefleyen 'da dün iki imza vardı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce anlaşmaya vardığı iki forvetle basının karşısına çıktı. Yarenler, Özgürcan Özgür ile 1, Batuhan Altıntaş'la da 2 senelik sözleşme imzaladı.
    1. 9.8.2018
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