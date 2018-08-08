Orhan Şam yeniden Elazığspor’da
Elazığspor, tecrübeli oyuncu Orhan Şam ile 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı.
- 8.8.2018 18:45
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Orhan Şam yeniden Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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