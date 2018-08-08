Orhan Şam yeniden Elazığspor’da – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    yeniden ’da

    Orhan Şam yeniden Elazığspor’da

    , tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı.

    1. Lig'de yeni sezon öncesi öncelikli listesinin başında yer alan sağ bek pozisyonu için , eski oyuncusu ile yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon ara transfer sezonunda bordo-beyazlı ekiple el sıkışan ve sezon içerisinde yaşadığı talihsiz sakatlıkla formasına hasret kalan Orhan Şam ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandı. Elazığspor ile olan sözleşmesini alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle fesheden tecrübeli oyuncu, yönetim değişikliğinin ardından Elazığ'a gelerek, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
    1. 8.8.2018 18:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orhan Şam yeniden Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN