Altınordu Enes’i kaptı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Altınordu Enes’i kaptı

    Altınordu Enes’i kaptı

    hareketli günler geçiren Altınordu, geçen sezon MKE Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşayan ’ı renklerine bağladı.

    'dan ve 'dan Ali Yaşar'ı da renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendiren Altınordu, Ankaargücü'nden ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahanın sağında forma giyen 24 yaşındaki , bugüne kadar , Ankaragücü, ve Kartalspor formaları giydi. ile 2014-2015 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Enes Kubat, geçen yıl 'e çıkan Ankaragücü'nde 1'i olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Kariyerinde 4 , 31 Birinci Lig, 95 2. Lig maçı bulunan Enes Kubat, çeşitli kategorilerde 78 kez gol sevinci yaşadı.


    Göztepe ile şampiyonluk yaşadığı 2014-2015 sezonunda sonra yeniden 'e döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Altınordu, yüz yıla yakın tarihi ve son dönemde Türk futbolunda oluşturmaya çalıştığı devrim ile köklü ve çağdaş bir kulüp. Böylesine örnek bir kulüpte forma giyeceğim için mutluyum. 'den şampiyon olarak ayrılmıştım. İnşallah şampiyon olarak yeniden dönüş yaparım" dedi.

    1. 8.8.2018 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu Enes’i kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN