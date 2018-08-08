Altınordu Enes’i kaptı
Transferde hareketli günler geçiren Altınordu, geçen sezon MKE Ankaragücü ile şampiyonluk sevinci yaşayan Enes Kubat’ı renklerine bağladı.
Boluspor'dan Sefa Yılmaz ve Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı da renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendiren Altınordu, Ankaargücü'nden Enes Kubat ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahanın sağında forma giyen 24 yaşındaki Enes Kubat, bugüne kadar Osmanlıspor, Ankaragücü, Göztepe ve Kartalspor formaları giydi. Göztepe ile 2014-2015 sezonunda 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Enes Kubat, geçen yıl Süper Lig'e çıkan Ankaragücü'nde 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maça çıktı. Kariyerinde 4 Süper Lig, 31 Birinci Lig, 95 2. Lig maçı bulunan Enes Kubat, çeşitli kategorilerde 78 kez gol sevinci yaşadı.
Göztepe ile şampiyonluk yaşadığı 2014-2015 sezonunda sonra yeniden İzmir'e döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Altınordu, yüz yıla yakın tarihi ve son dönemde Türk futbolunda oluşturmaya çalıştığı devrim ile köklü ve çağdaş bir kulüp. Böylesine örnek bir kulüpte forma giyeceğim için mutluyum. İzmir'den şampiyon olarak ayrılmıştım. İnşallah şampiyon olarak yeniden dönüş yaparım" dedi.
- 8.8.2018 11:09
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Serkan Reçber görevi bıraktı
Toplam 2
Yorum
Nurettin ERYILMAZ Zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların Fenerbahçe tarafından alınmasından kıllanmıştım.
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Toplam 12
Yorum
Şükrü baba Yahu kardeşim Alperden santrafor ,golcü mü olur be.Hiç mi kafanız basmıyor.Aykutun basmıyordu.Bu Cocunun hiç kafası yokmuş.Yazıklar olsun.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 12
Yorum
Mustafa Fenerbahçe, eğer ikinci yarıdaki gibi oynarsa değil kazanmak gol bile atamaz. İkinci maçta gol yemeyip erkenden goller atması lazım
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