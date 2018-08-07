Tolgahan Gakgoş’ta – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Tolgahan Gakgoş’ta

    Tolgahan Gakgoş’ta

    , son olarak forması giyen sol bek ’le (23) sözleşme imzaladı.

    Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren , savunmasını güçlendirdi. Bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Demirspor'da görev yapan 23 yaşındaki sol bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 'nın De Graafschap takımında futbola başlayan genç savunmacı, geçtiğimiz sezon kariyerine başladığı Demir'de, 15 maçta 1 gol attı.
    1. 7.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgahan Gakgoş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN