Özköylü’den sabır isteği – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Özköylü’den sabır isteği

    Özköylü’den sabır isteği
    Denizlispor teknik direktörü , "Yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Biraz sabır ve zamana ihtiyaç var. 2-3 hafta içinde tam olarak takım oluruz" diye konuştu.
    1. 7.8.2018
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