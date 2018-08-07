Hatay'a süper golcü! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Hatay'a süper golcü!

    Hatay'a süper golcü!

    Erzurumspor’la ’e yükselen 32 yaşındaki Kamerunlu golcü, Güney ekibine olumlu yanıt verdi.

    1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor, forvet arayışlarında Christian Bekamenga'ya kanca attı. Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 'e yükselme başarısı gösteren Kamerunlu oyuncuyla ilk teması kuran Güney ekibinin kurmayları olumlu yanıt aldı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki santrforun, Hatayspor forması giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Bekamenga geçtiğimiz sezon Erzurum'da 12 maçta 2 gol kaydetmişti.

    Ligi'nde uzun yıllar Laval, Nantes, Metz, Lens ve Troyes takımlarıyla boy gösteren Kamerunlu golcü, ülkemizdeki kariyerine 2016-2017 sezonunda 'la başladı. Kırmızı-beyazlılarda 28 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 14 kez rakip ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Çin ekibi Liaoning'in yolunu tutan Bekamenga, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'la dönüş yaptığı 'de kariyerine bir kupa ekledi.

    'İLK MAÇTAN SIKI TUTALIM'
    Pazar günkü G.Birliği karşılaşmasıyla sezonu açacak Hatay'ın teknik direktörü İlhan Palut, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için ilk maçla beraber işi sıkı tutacağız. Tabii ki güçlü bir rakip ile oynayacağız ama her rakiple mücadele edeceğiz" diye konuştu.
    1. 7.8.2018
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