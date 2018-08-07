Hatay'a süper golcü!
Erzurumspor’la Süper Lig’e yükselen 32 yaşındaki Kamerunlu golcü, Güney ekibine olumlu yanıt verdi.
Fransa Ligi'nde uzun yıllar Laval, Nantes, Metz, Lens ve Troyes takımlarıyla boy gösteren Kamerunlu golcü, ülkemizdeki kariyerine 2016-2017 sezonunda Balıkesirspor'la başladı. Kırmızı-beyazlılarda 28 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 14 kez rakip ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Çin ekibi Liaoning'in yolunu tutan Bekamenga, geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'la dönüş yaptığı Türkiye'de kariyerine bir kupa ekledi.
'İLK MAÇTAN SIKI TUTALIM'
Pazar günkü G.Birliği karşılaşmasıyla sezonu açacak Hatay'ın teknik direktörü İlhan Palut, "Ayaklarımızın yere sağlam basmasını istiyoruz. Bunun için ilk maçla beraber işi sıkı tutacağız. Tabii ki güçlü bir rakip ile oynayacağız ama her rakiple mücadele edeceğiz" diye konuştu.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Hatay'a süper golcü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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