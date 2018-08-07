Çotanak’a genç bek – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Çotanak’a genç bek

    Çotanak’a genç bek
    , 'un genç sağ beki 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında pilot takım Anadolu Selçuk'a kiralanan 21 yaşındaki savunmacı, 16 maçta şans buldu.
    1. 7.8.2018
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