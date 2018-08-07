Altınordu beklemede – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    beklemede

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> beklemede
    Genç file bekçisi Erce Kardeşler için Standard Liege ile 1.5 milyon euro'ya anlaşan beklemeye geçti. ekibinin kalesini koruyan Meksikalı Guillermo Ochoa'nın, 'ye transferinin tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki eldiven yeni takımının yolunu tutacak.
    1. 7.8.2018
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