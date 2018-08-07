Spor Toto 1. Lig'de 11 Ağustos Cumartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Altay, müsabakanın hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman öncesinde Altaylı futbolcularla bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, 2018-2019 sezonunda oyunculara başarılar diledi.

Özalan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Altay altyapısında yetiştiği için siyah-beyazlı kulübün kalbinde yerinin başka olduğunu belirterek, "Biz buranın çocuğuyuz, buranın evladıyız, buranın altyapısında geliştik, buranın altyapısında eğitim gördük, ondan sonra da Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık." diye konuştu.

Diğer İzmir takımlarını da ziyaret ettiğini ve başarılar dilediğini aktaran Özalan, "İzmir kulüplerinin artık özlenen yerde olması için hep birlikte mücadele vereceğiz. Bunun için de bütün takımlara başarılar diliyorum. Tabii Altay'ın altyapısından yetişmek bizim için farklı durum." ifadelerini kullandı.

"ALTAY'IN YERİ BURASI DEĞİL, YERİ SÜPER LİG"

Özalan, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun çok büyük fedakarlıklar yaparak takımı önemli bir yere taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Altay'ın yeri burası değil, yeri Süper Lig. Karşıyaka'nın da Bucaspor'un da Altınordu'nun da öyle. İnşallah el birliğiyle iyi mücadele ederek, sahada kazanılacak başarılarla özlenen tabloyu İzmir halkına sunmak istiyoruz. Devletimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın sporcuya ve spora ne kadar değer verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden onun vermiş olduğu bu hizmetler karşılığında ona da başarıyla teşekkür etmenin zorunluluğu var futbolcu arkadaşlarımızın."

İzmir'e verilen 3 stat projesinin olduğunu, bunlardan ikisinde çalışmaların çok iyi gittiğini kaydeden Özalan, Karşıyaka Stadı'nda ise yerel yönetimden dolayı gecikme yaşandığını söyledi.

Özalan, İzmirli olarak A Milli Futbol Takımı'nın İzmir'de maç yapmasını özlediğini belirterek, "Milli Takım en son 2009'da hazırlık maçında Fildişi Sahili ile İzmir'de karşılaşmış. İnşallah bu statlar bittikten sonra milli takımı İzmir'de daha çok ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da ziyaretinden dolayı Alpay Özalan'a teşekkür ederek, "Heyecanla ligi bekliyoruz. TSYD Ege Kupası'nı kazanan taraf olduk. Güzel bir hazırlık süreci yaşadık. Bundan sonra heyecanla cumartesi günkü maçımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.