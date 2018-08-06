Tolgahan Çiçek Elazığspor’da
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/tolgahan-cicek?id=524a1e11-6c9f-4bae-a08a-9c6b81784185" class="" rel="tag">Tolgahan Çiçek</a> <a href="/index/elazigspor?id=f718dd61-bd2f-463c-98f1-b458f622927c" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’da

    , Demirspor’da forma giyen sol bek ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    1. Lig ekiplerinden , Demirspor'dan sol bek 'i renklerine bağladı. Görüşmeler için önceki gün Elazığ'a gelen ve takımla birlikte antrenmana çıkan genç oyuncu, Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına Elazığsporlu yapan sözleşmeye imza attı.


    1995 'da doğumlu olan Tolgahan, futbola 'nın De Graafschap takımında başladı. Bu takımda çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen sol bek oyuncusunun yolu 2017'de 'a düştü. Mavi-Lacivertli formayı geçtiğimiz sezon 12 lig, 4 maçında giyen Tolgahan, 1 kez de rakip fileleri sarstı. Genç oyuncu ayrıca 4 kez U21 'nda görev yaptı.

    1. 6.8.2018 15:11
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