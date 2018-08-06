Elazığspor, Adana Demirspor’da forma giyen sol bek Tolgahan Çiçek ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Adana Demirspor'dan sol bek Tolgahan Çiçek'i renklerine bağladı. Görüşmeler için önceki gün Elazığ'a gelen ve takımla birlikte antrenmana çıkan genç oyuncu, Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına Elazığsporlu yapan sözleşmeye imza attı.
1995 Hollanda'da doğumlu olan Tolgahan, futbola Hollanda'nın De Graafschap takımında başladı. Bu takımda çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen sol bek oyuncusunun yolu 2017'de Adana Demirspor'a düştü. Mavi-Lacivertli formayı geçtiğimiz sezon 12 lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen Tolgahan, 1 kez de rakip fileleri sarstı. Genç oyuncu ayrıca 4 kez U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.
- 6.8.2018 15:11
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Tolgahan Çiçek Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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