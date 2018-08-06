Savaş Polat Giresunspor'da
Giresunspor, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un 21 yaşındaki genç sağ beki Savaş Polat’ı sezon sonuna kadar kiraladı.
- 6.8.2018 16:14
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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