Savaş Polat Giresunspor'da
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Giresunspor'da

    Savaş Polat Giresunspor'da

    Giresunspor, takımlarından Atiker 'un 21 yaşındaki genç sağ beki ’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

    çalışmalarını sürdüren Giresunspor, 'un geçen sezon öncesi 'den aldığı 21 yaşındaki futbolcu 'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp tesislerine gelen genç futbolcu sportif direktör Ümit Teke ile beraber anlaşmaya imza attı.
    1. 6.8.2018 16:14
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