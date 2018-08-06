Adana'ya dev golcü – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Adana'ya dev golcü

    Adana'ya dev golcü

    Yeni Feczesin’in sakatlanmasıyla forvete takviye yapmayı planlayan turuncu-beyazlılar, 1.92’lik genç yıldızı kiralamak için görüşmelere başl

    TEKNİK direktör Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Adanaspor'un gündemine yeni bir isim girdi. Yaz döneminde kadroya dahil edilen golcü Robert Feczesin'in sakatlanmasıyla arayışa geçen turuncu-beyazlılar, 'un yıldızı Kubilay Kanatsızkuş'a kanca attı. 1.90'lık golcü için yeşil-beyazlıların kapısını çalan Adanaspor yönetiminin tüm şartları zorladığı öğrenildi. TOROS Kaplanları, Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş'u kısa sürede takıma dahil etmeyi planlarken, görüşmelerin bu hafta netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Kubilay, oynadığı 11 resmi karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Genç futbolcu, altyapısından başladığı Bursaspor'dan başka kulüpte de forma giymedi.
    1. 6.8.2018
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