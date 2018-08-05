Murat Akça geliyor – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    geliyor

    Murat Akça geliyor

    Es-Es, Malatyaspor’un tecrübeli stoperinde mutlu sona çok yakın...

    TRANSFER çalışmalarını sürdüren , son aşamaya geldi. Uzun süredir 28 yaşındaki stoperin kulübü ile görüşme halinde olan kırmızı-siyahlı yönetimin, anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'da kiralık geçiren ve 1 yıl daha kontratı bulunan Murat için bonservis bedeli ödenmeyeceği bildirildi.
    1. 5.8.2018
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