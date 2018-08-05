100 liraya Anderson! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    100 liraya Anderson!

    100 liraya Anderson!

    Demir’de, en ucuzu 100 olan kombine biletlerin 720’si satıldı

    TRANSFERİN flaş ekibi 'da kombine bilet satışı sürüyor. 'ın eski yıldızı Anderson, Pote ve çok sayıda ismi kadrosuna katan mavi-lacivertlilerde, 100 ile 500 arasında değişen fiyatlı kombine biletlerden bugüne kadar 720'si satıldı. Satışların sürdüğü Mavi Şimşekler, sezonun açılış maçında 10 Ağustos'ta deplasmanda 'la karşılaşacak. Yıldızların taraftarla buluşacağı maç ise ikinci haftadaki Denizlispor karşılaşması olacak.
    1. 5.8.2018
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