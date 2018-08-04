1. Lig ekiplerindenAltınordu, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, Trabzonspor, Kayseri, Gaziantep ve Alanya'da oynayan 28 yaşındaki forvet ile dün 1 senelik sözleşme imzaladı. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirten Sefa, "Kariyerimin en iyi dönemini yaşayacağım" iddiasında bulundu.