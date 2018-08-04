Sefa Yılmaz Altınordu’da – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Altınordu’da

    Sefa Yılmaz Altınordu’da

    1. Lig ekiplerindenAltınordu, 'ı kadrosuna kattı.

    1. Lig ekiplerindenAltınordu, 'ı kadrosuna kattı. ekibi, , , ve Alanya'da oynayan 28 yaşındaki forvet ile dün 1 senelik sözleşme imzaladı. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirten Sefa, "Kariyerimin en iyi dönemini yaşayacağım" iddiasında bulundu.

    1. 4.8.2018
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