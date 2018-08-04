Karabük’te çifte imza – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’te çifte imza

    Karabük’te çifte imza

    Tekrar ’e çıkmayı hedefleyen mavi-kırmızılılar, dün ile 2, ’le de 1 senelik sözleşme imzaladı.

    Geçtiğimiz sezon veda ettiği 'e tekrar yükselmeyi hedefleyen 'da dün iki imza vardı. Mavi-kırmızılılar, orta sahada görev yapan ve için tören düzenledi. Yenişehir'deki tesislerine gelen Ganalı Narh 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İki orta saha oyuncusuna da övgüler yağdıran başkan Mehmet Aytekin, "Her iki oyuncuyu da daha önceden takip ediyorduk. Takıma katkı vereceklerine olan inancım tam. Karabükspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük’te çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN