Geçtiğimiz sezon veda ettiği Süper Lig'e tekrar yükselmeyi hedefleyen Karabükspor'da dün iki imza vardı. Mavi-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Francis Narh ve Taşkın İlter için tören düzenledi. Yenişehir'deki tesislerine gelen Ganalı Narh 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İki orta saha oyuncusuna da övgüler yağdıran başkan Mehmet Aytekin, "Her iki oyuncuyu da daha önceden takip ediyorduk. Takıma katkı vereceklerine olan inancım tam. Karabükspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.