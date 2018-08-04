Karabük’te çifte imza
Tekrar Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen mavi-kırmızılılar, dün Francis Narh ile 2, Taşkın İlter’le de 1 senelik sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon veda ettiği Süper Lig'e tekrar yükselmeyi hedefleyen Karabükspor'da dün iki imza vardı. Mavi-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Francis Narh ve Taşkın İlter için tören düzenledi. Yenişehir'deki tesislerine gelen Ganalı Narh 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. İki orta saha oyuncusuna da övgüler yağdıran başkan Mehmet Aytekin, "Her iki oyuncuyu da daha önceden takip ediyorduk. Takıma katkı vereceklerine olan inancım tam. Karabükspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Karabük’te çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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