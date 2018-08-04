G.Birliği’nde mutlu son

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Stephane Sessegnon'da mutlu sona ulaştı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatan Başkent ekibi, 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yaptı. Kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Tekrar Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.