G.Birliği’nde mutlu son – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    G.Birliği’nde mutlu son

    G.Birliği’nde mutlu son

    , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı 'da mutlu sona ulaştı.

    , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı 'da mutlu sona ulaştı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatan Başkent ekibi, 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yaptı. Kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Tekrar 'e çıkacağız" diye konuştu.

    1. 4.8.2018
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