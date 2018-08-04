G.Birliği’nde mutlu son
Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Stephane Sessegnon'da mutlu sona ulaştı.
Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Stephane Sessegnon'da mutlu sona ulaştı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatan Başkent ekibi, 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yaptı. Kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Tekrar Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
- 4.8.2018
-
Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
-
Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
-
Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
G.Birliği’nde mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.