Gazişehir iddialı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Gazişehir iddialı

    Gazişehir iddialı

    'un kaptanı 'in aklı fikri 'de.

    'un kaptanı 'in aklı fikri 'de. Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefini kıl payı kaçırdıklarını belirten 28 yaşındaki stoper, "Yeni sezonda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Play-off'a kalmadan Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 4.8.2018
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