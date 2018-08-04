Gazişehir iddialı
Gazişehir Gaziantepspor'un kaptanı Ahmet Kesim'in aklı fikri Süper Lig'de.
Gazişehir Gaziantepspor'un kaptanı Ahmet Kesim'in aklı fikri Süper Lig'de. Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefini kıl payı kaçırdıklarını belirten 28 yaşındaki stoper, "Yeni sezonda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Play-off'a kalmadan Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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