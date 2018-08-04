Es Es’ten mesaj
Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'da söz başkanın...
Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'da söz başkanın... Yeni sezon öncesi camianın kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Halil Ünal, "İnanıyorum ki, yeni sezonda mali ve sportif başarı açısından hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Tüm mücadelemiz Eşkişehir'in başarılı olması" dedi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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