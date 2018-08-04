Es Es’ten mesaj – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Es Es’ten mesaj

    Es Es’ten mesaj

    Mali anlamda zor günler geçiren 'da söz başkanın...

    Mali anlamda zor günler geçiren 'da söz başkanın... öncesi camianın kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Halil Ünal, "İnanıyorum ki, yeni sezonda mali ve sportif başarı açısından hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Tüm mücadelemiz Eşkişehir'in başarılı olması" dedi.

    1. 4.8.2018
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