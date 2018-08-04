Es Es’ten mesaj

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor'da söz başkanın... Yeni sezon öncesi camianın kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Halil Ünal, "İnanıyorum ki, yeni sezonda mali ve sportif başarı açısından hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Tüm mücadelemiz Eşkişehir'in başarılı olması" dedi.