Anderson Oliveira'yı sezon boyu izlemek 100 lira
Kadrosuna, daha önce Manchester United forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Oliveira ve çok sayıda önemli oyuncuyu katan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet satışı sürüyor.
Anderson Oliveira ve Mickael Pote gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı bir takım kuran mavi-lacivertlilerde, kombine biletler geçen hafta satışa sunuldu.
Kuzey kale arkası 100, maraton 200, kuzey ve güney kapalı tribünleri 500 liradan satılan kombinelerden bugüne kadar 720'si taraftarlarca satın alındı.
Transfer çalışmalarının sürdüğü Akdeniz ekibi, sezonun açılış maçında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.
- 4.8.2018 11:23
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Feda eşittir Vefa
Toplam 1
Yorum
canfb volkan'a imzalatılan sözleşme de çok güzel 20maça çıkarsa otomatik 1 sene uzuyor volkan'ın sadece formunu korumayı düşünmesini sağladılar.
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Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Toplam 2
Yorum
ömür aziz yıldırım, aykut kocaman ve ekibini mumla arayacağız.yazık ki vaziyet bunu gösteriyor.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 10
Yorum
gokkuş gönder demesi kolay parasını ödemesi zor tamda basının istediği gibi konuşmayın cimbomluya boş konuşma yakışmaz
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