Anderson Oliveira'yı sezon boyu izlemek 100 lira
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'yı sezon boyu izlemek 100 lira

    Anderson Oliveira'yı sezon boyu izlemek 100 lira

    Kadrosuna, daha önce forması da giyen Brezilyalı futbolcu ve çok sayıda önemli oyuncuyu katan 1. Lig ekiplerinden 'un kombine bilet satışı sürüyor.

    ve Mickael Pote gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı bir takım kuran mavi-lacivertlilerde, kombine biletler geçen hafta satışa sunuldu.

    Kuzey kale arkası 100, maraton 200, kuzey ve güney kapalı tribünleri 500 liradan satılan kombinelerden bugüne kadar 720'si taraftarlarca satın alındı.

    çalışmalarının sürdüğü Akdeniz ekibi, sezonun açılış maçında 10 Ağustos'ta deplasmanda 'la karşılaşacak.

    1. 4.8.2018 11:23
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