Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Altay, kaleye takviye yaptı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Elazığspor'da tamamlayan 37 yaşındaki file bekçisi Soner Şahin ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 1 senelik sözleşme imzalayacağı tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon eldiven giydiği 17 lig karşılaşmasında 22 gol yedi.