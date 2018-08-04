Altay’a yeni 1 numara – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’a yeni 1 numara

    Altay’a yeni 1 numara

    1. Lig'in yeni takımlarından , kaleye takviye yaptı.

    1. Lig'in yeni takımlarından , kaleye takviye yaptı. temsilcisi, geçtiğimiz sezonu 'da tamamlayan 37 yaşındaki file bekçisi Soner Şahin ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 1 senelik sözleşme imzalayacağı tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon eldiven giydiği 17 lig karşılaşmasında 22 gol yedi.

    1. 4.8.2018
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