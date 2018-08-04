Altay’a yeni 1 numara
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Altay, kaleye takviye yaptı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Altay, kaleye takviye yaptı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Elazığspor'da tamamlayan 37 yaşındaki file bekçisi Soner Şahin ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 1 senelik sözleşme imzalayacağı tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon eldiven giydiği 17 lig karşılaşmasında 22 gol yedi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Altay’a yeni 1 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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