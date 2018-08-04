2018-19 öncesi savunma ve orta sahaya takviye yapan Adanaspor'un golcü arayışları sürüyor. Toros kaplanlarının gündeminde birçok isim yer alırken, teknik direktör Cihat Arslan, bu konuda ince eleyip sıkı dokuyor. Tecrübeli hoca, "Bu transferde nokta atışı istiyorum" diyor.