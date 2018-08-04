Adanaspor golcü arıyor
2018-19 öncesi savunma ve orta sahaya takviye yapan Adanaspor'un golcü arayışları sürüyor.
2018-19 öncesi savunma ve orta sahaya takviye yapan Adanaspor'un golcü arayışları sürüyor. Toros kaplanlarının gündeminde birçok isim yer alırken, teknik direktör Cihat Arslan, bu konuda ince eleyip sıkı dokuyor. Tecrübeli hoca, "Bu transferde nokta atışı istiyorum" diyor.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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