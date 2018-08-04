Adanaspor golcü arıyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    golcü arıyor

    Adanaspor golcü arıyor

    2018-19 öncesi savunma ve orta sahaya takviye yapan 'un golcü arayışları sürüyor.

    2018-19 öncesi savunma ve orta sahaya takviye yapan 'un golcü arayışları sürüyor. Toros kaplanlarının gündeminde birçok isim yer alırken, teknik direktör , bu konuda ince eleyip sıkı dokuyor. Tecrübeli hoca, "Bu transferde nokta atışı istiyorum" diyor.

    1. 4.8.2018
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