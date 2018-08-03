Ozan giresun’da – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Ozan giresun’da

    Ozan giresun’da

    Bursa’nın genç kanatı Ozan Can Kökçü’yle 3 yıllık sözleşme imzalandı

    METİN Diyadin'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Giresunspor, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak 'un kadrosunda yer alan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. doğumlu genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon olduğu Bursa ile ligde forma şansı bulamamış ve ikinci yarıda 2. Lig ekibi Waalwijk'te 15 karşılaşmada 1 gol, 3 asistle oynamıştı.
    1. 3.8.2018
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