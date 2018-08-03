Hayata bir ‘Es’ vermek için toplandılar

Maddi anlamda zor dönemler geçiren Eskişehirspor için yeni bir proje hayata geçirildi.



Çankırıspor'un yapılacak tesisleri için hayata geçirilen ve başarılı olan projenin bir benzeri Eskişehir'de ortaya çıkarılırken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal çok fazlasıyla umutlu olduğunu söyledi. Proje kapsamında her ay kredi kartı ile 26 lira toplanacakken, paralar direkt olarak banka hesaplarından borçlara aktarılacak. Sistemin işlemesi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın bilgisinde devam edecekken, toplanan paralar ile tüm borçların uzun vadede kapatılması bekleniyor. Kısa vadede oyunculara olan ödemelerin yapılması planlanırken, projenin ilk destekçisi Vali Çakacak oldu. İlerleyen günlerde diğer kurum, kuruluş ve sektörlerin temsilcileri ile toplantılar yapılacağını söyleyen Vali Çakacak, proje ile hayata bir 'Es' verileceğini kaydetti. Toplantı sonunda oda başkanları toplam 10 bin kişi taahhüt ederken, ilerleyen günlerde sayıyı arttırma sözü verdiler.



"Şu anda ana parasını 30 milyona kadar çektik"



Projenin tanıtımını yapan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, "Bu sezon iyi bir kadro yaptığımıza inanıyorum. Birkaç eksikliğimiz var ama onlar da akşam-sabah aramızda olacak durumda. Onlarla birlikte bu kadro, şampiyonluk ipini göğüslemeye adaya takımlardan birisi olacaktır. Ancak her genel kurulda da paylaştığımız gibi 2015 yılından gelen sıkıntılı borçlar var. Yabancı dosyalarda 6'şar puan silme ve transfer yasağı, yerli dosyalarda ise kulüp lisansı tescil edememe gibi problemlerle karşı karşıyayız. Bu dosyaların toplamı 40 milyon civarındaydı. Şu anda ana parasını 30 milyona kadar çektik. Sayısı 60'ın üzerindeydi şu an 46'ya kadar indirdik. Bunu indirmek için çalışmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki hafta lig başlıyor. Ama oyuncuları sahaya çıkarmak konusunda sorunlarımız var. Sorun ekonomik ve elimize 15 milyon lira gibi bir rakam bulabildiğimizde çözüme ulaştırabiliyoruz" dedi.



"Haftaya cumaya kadar büyük beklentimiz var"



Eski borçları kapatmak için projenin hayata konulduğunu belirten Başkan Ünal, "Özellikle yabancı dosyaları şu an için kontrol altında tutuyoruz. Malum dövizde bir çıkış var o yüzden onları bir yola soktuk. Böyle ekonomik olarak dar boğazda olduğumuz günlerde bu paraları bir tarafa yüklemenin güç olacağını düşündük. Tabana yaymaya çalışıyoruz. Her ayın 26.'sında Eskişehirspor için 26 lira dedik, '26'da 26' projesini yaptık. Bunu nakit olarak ve makbuz karşılığında biz kabul etmiyoruz. Sadece banka aracılığıyla yapacağız ve bunun için yeni şirket kurduk. Bu şirket tamamen Eskişehirspor dışında bir oluşum. Valimizin ve oda başkanlarımızın belirlediği kişiler tarafından denetimi yapılacak. Haftaya cumaya kadar büyük beklentimiz var. Bu paralar hiç kulüp kasasına girmeyecek ve geçmişten gelen dosyaların kapatılması için kullanılacak. Eski borçlar meselesini ortadan kaldıracağız. Bugün inşallah 001 numaralı üyemiz valimiz olarak projeyi başlatıyoruz. Bu projeye herkesten ama herkesten çok özel bir destek bekliyorum. Hız ve hareket bekliyorum. Ödenen dekontlar kamuoyu ile sık sık paylaşılacaktır" diye konuştu.

