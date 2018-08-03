Erce Belçika yolcusu – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Erce yolcusu

    Erce Belçika yolcusu
    BERKE Özer'i, 'ye gönderen Altınordu, Erce Kardeşler (24) için de Standard Liege ile anlaştı. ekibinin bu transfer için 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan %30 pay vereceği bildirildi. Erce, geçen sezon 28 maçta 32 gol yerken; 7 maçta da rakiplerine geçit vermedi.
    1. 3.8.2018
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