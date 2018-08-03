Altınordu golcü Sefa'yla imzaladı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    golcü Sefa'yla imzaladı

    Altınordu golcü Sefa'yla imzaladı

    SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden , deneyimli golcü 'ı kadrosuna dahil etti. 'e gelen Sefa ile her konuda anlaşan kırmızı-lacivertliler, sağlık kontrolünün ardından 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    'de , , ve formaları ile 138 maça çıkan, 2 kez de A 'da oynayan Sefa, 'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayacağına inandığını söyledi.


    Önünde uzun bir hayatı olduğunu vurgulayan , "Altınordu'da bir oyuncunun gelişimi açısından tüm şartlar mevcut. Gollerim ve asistlerimle hem Altınordu'yu şampiyon yapacağım hem de kariyerimde yeni bir dönem başlatacağım" dedi. Altınordu'nun sisteminden övgüyle bahseden Sefa, "Kısa bir sürede Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke gibi yıldızları futbol dünyasına armağan ettiler. 'ye yeni bir akış açısı getirip felsefelerini ortaya koydular" yorumunu yaptı.
    Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ise, Sefa Yılmaz'ın iyi bir kariyere sahip olduğunun altını çizerek, "Süper Lig deneyimi olan, eski oyuncumuz ağabeyi sayesinde bizi çok iyi tanıyan bir oyuncuyu aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu transferin, hem Altınordu'ya hem de Sefa Yılmaz'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Özellikle deneyimi ile gençlerimize de örnek olacaktır" cümlelerini kurdu.

    1. 3.8.2018 13:53
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