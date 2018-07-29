Adana Demirspor eski golcüsü Mickael Pote'yi 1 yıllığına renklerine bağladı. 2015-17 arasında mavi-lacivertli ekipte oynayan Beninli oyuncu, iki kez gol krallığı yaşamışkı. Demir ayrıca, Kayseri'nin 22 yaşındaki orta sahası Erdal Öztürk'ü de 1 yıllığına kiraladı.