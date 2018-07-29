Adana Demir’de Pote geri döndü – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Demir’de Pote geri döndü

    Adana Demir’de Pote geri döndü

    eski golcüsü 'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.

    eski golcüsü 'yi 1 yıllığına renklerine bağladı. 2015-17 arasında mavi-lacivertli ekipte oynayan Beninli oyuncu, iki kez gol krallığı yaşamışkı. Demir ayrıca, 'nin 22 yaşındaki orta sahası 'ü de 1 yıllığına kiraladı.

    1. 29.7.2018
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