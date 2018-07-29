Adana Demir’de Pote geri döndü
Adana Demirspor eski golcüsü Mickael Pote'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.
Adana Demirspor eski golcüsü Mickael Pote'yi 1 yıllığına renklerine bağladı. 2015-17 arasında mavi-lacivertli ekipte oynayan Beninli oyuncu, iki kez gol krallığı yaşamışkı. Demir ayrıca, Kayseri'nin 22 yaşındaki orta sahası Erdal Öztürk'ü de 1 yıllığına kiraladı.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Adana Demir’de Pote geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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