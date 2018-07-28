Yeniler takımla çalıştı
Adana ?Demirspor'un yeni transferleri Tayyib Talha Sanuç ve Hakan Bilgiç, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Adana ?Demirspor'un yeni transferleri Tayyib Talha Sanuç ve Hakan Bilgiç, takımla birlikte çalışmalara başladı. U 19 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giyen Tayyib ve Sivaspor'dan transfer edilen Hakan bu sabah takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptılar.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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