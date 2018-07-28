Yeniler takımla çalıştı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Yeniler takımla çalıştı

    Yeniler takımla çalıştı

    ?Demirspor'un yeni transferleri ve , takımla birlikte çalışmalara başladı.

    ?Demirspor'un yeni transferleri ve , takımla birlikte çalışmalara başladı. U 19 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giyen Tayyib ve Sivaspor'dan edilen Hakan bu sabah takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptılar.

    1. 28.7.2018
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