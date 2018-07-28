Pote yeniden Adana Demirspor'da – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Pote yeniden Demirspor'da

    Pote yeniden Adana Demirspor'da

    Mavi-lacivertliler, daha önce de takımda forma giyen golcü oyuncu 'yi renklerine bağladı

    1. Lig ekibi Demirspor, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımda forma giyen forvet oyuncusu 'yi yeniden kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL forması giyen Benin asıllı Fransız golcüyle sözleşme imzalandı.

    Pote, transferinden dolayı Kulübü Başkanı Murat Sancak'a teşekkür etti.

    Sancak da Pote'nin tekrar evine dönmesi için çok emek sarf ettiğini belirterek, "Ben ve sportif direktörümüz bu için yoğun çaba göstererek Adana Demirspor taraftarlarının isteğini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

    2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol kralı olan Pote, bir yıllık aranın ardından tekrar mavi-lacivertli formayı giyecek.

    1. 28.7.2018 10:47
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