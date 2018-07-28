Giresunspor transferde atağa kalktı

SPOR TOTO 1. Lig ekiplerinden Giresunspor yeni sezona iddialı girmek için transferde harekete geçti. Dün iki futbolcuya imza attıran Yeşil beyazlılar Gine asıllı Fransız Guy Lucien Michel Landel ve Abdülkadir Kayalı ile sözleşme imzalandı. Orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı ile bir yıllık, yine orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu Guy Lucien Michel Landel ile iki yıllık sözleşmeye imza attırdı.



ORTA SAHA GÜÇLENDİ

28 yaşındaki Guy Lucien Michel Landel, geçen sezon Alanya'da oynadı. 1.78 boyundaki Gine asıllı Fransız oyuncu 2016- 17 de Alanyaspor'da 5 maça çıktı. 2017- 18'de ise kupada 3 maçta görev aldı. Alanyaspor ile sözleşmesini fesh etti. Son olarak MKE Ankaragücü kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Abdülkadir Kayalı, Ankaragücü'nde geçen sezon 11 maçta görev yaptı. Kupada ise 1 maça çıktı.