Ümraniyespor, Leandrinho'yu transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Brezilyalı forvet oyuncusu Leandro Barrios Rita'yla (Leandrinho) anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.
- 27.7.2018 16:28
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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