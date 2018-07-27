Ümraniyespor, Leandrinho'yu transfer etti
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , Leandrinho'yu transfer etti

    Ümraniyespor, Leandrinho'yu transfer etti

    1. Lig ekibi , Brezilyalı forvet oyuncusu Leandro Barrios Rita'yla (Leandrinho) anlaştı.

    Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    32 yaşındaki oyuncu, 'de daha önce Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve formalarını giydi.


    1. 27.7.2018 16:28
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