Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Leandrinho ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.