Mickael Pote Adana Demirspor'a geri döndü!
2015-2017 yılları arasında Adana Demirspor'da forma giyen Mickael Pote, eski takımna geri döndü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor eski golcüleri Mickael Pote'nin geri döndüğünü resmen açıkladı.
Bu sezon Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir ekip kurmak isteyen Adana temsilcisi golcü pozisyonuna eski oyuncularını alarak flaş bir hamlede bulundu.
Geçtiğimiz sezon APOEL Nikosia forması giyen tecrübeli forvet, ligde 19 maça çıktı ve 8 gollük bir performansa imza attı.
Pote aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterme şansı buldu. Devler Ligin'de de golcü futbolcu 5 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı.
Welcome back king !!!#POTE pic.twitter.com/JUAr1f7iT3— Adana Demirspor (@AdsKulubu) 27 Temmuz 2018
- 27.7.2018 22:38
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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