Mickael Pote Adana Demirspor'a geri döndü!
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'a geri döndü!

    Mickael Pote Adana Demirspor'a geri döndü!

    2015-2017 yılları arasında 'da forma giyen , eski takımna geri döndü. 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor eski golcüleri Mickael Pote'nin geri döndüğünü resmen açıkladı.

    Bu sezon 'e çıkmak için iddialı bir ekip kurmak isteyen Adana temsilcisi golcü pozisyonuna eski oyuncularını alarak flaş bir hamlede bulundu.

    Geçtiğimiz sezon APOEL Nikosia forması giyen tecrübeli forvet, ligde 19 maça çıktı ve 8 gollük bir performansa imza attı.

    Pote aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterme şansı buldu. Devler Ligin'de de golcü futbolcu 5 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı.

    1. 27.7.2018 22:38
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