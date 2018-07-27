Demirkanlı yuvaya döndü – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Demirkanlı yuvaya döndü

    Demirkanlı yuvaya döndü
    SPOR Toto 3. Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü, teknik direktör ile anlaştı. Kulüp Başkanı İsmail Özbek, Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bülent Demirkanlı ve ekibine takımı 2018-19 sezonunda takımı en iyi şekilde yöneteceklerine inandığımız için emanet ettik" açıklamasını yaptı.
    1. 27.7.2018
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